Kinderen testen survivalbaan: 'Als je in het water zit, is het niet meer eng'

DIDAM - Ploeteren door modder en water, dat kan zondag weer tijdens de survivalrun in het buitengebied van Loil. Om de hindernissen te testen, gingen leerlingen van drie Liemerse scholen alvast de baan op.

'Omdat het parcours toch nagenoeg klaar is, hebben we de scholen uitgenodigd voor een aantal sportieve uren', vertelt Peter Rutjes van de organisatie van de Survival Run in Loil.

'Aan het begin was het eng', vindt Miena van de Albert Schweitzerschool uit Didam. 'Maar als je in het water zit, is het niet meer eng. Je voelt allemaal modder aan je voeten, maar je rent gewoon naar de overkant.'

Zondag verschijnen 900 deelnemers aan de start van de survivalrun. 'De survivalsport groeit enorm', ziet organisator Rutjes. 'Het eerste jaar hadden we 245 inschrijvingen, nu zitten we in anderhalve dag vol.'



