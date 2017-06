Tot vijf jaar cel geëist tegen 'gewetenloze' nepagenten

Foto: Omroep Gelderland

ZUTPHEN - Tegen twee mannen die zich zouden hebben voorgedaan als agent, zijn in hoger beroep celstraffen tot vijf jaar geëist. Het tweetal zou in onder andere Arnhem ouderen via een babbeltruc geld en sieraden afhandig hebben gemaakt. Het tweetal werd eerder veroordeeld tot dezelfde straffen. Daarop gingen ze in hoger beroep.

De mannen van inmiddels 52 en 43 jaar hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste respectievelijk vijf jaar en vier jaar plus acht maanden. Het duo sloeg toe in 2015, onder meer bij kwetsbare ouderen in Arnhem, Breda, Oosterhout en Roosendaal. 'De verdachten kozen hun slachtoffers zorgvuldig uit,' verduidelijkte het OM tijdens het hoger beroep. 'Het betrof in alle gevallen oude(re) mensen, in de laatste fase van hun leven. Verdachten maakten gebruik van de gezagsgetrouwheid van die generatie en hun kwetsbaarheid vanwege hun hoge leeftijd.' Vervalste politiepassen De twee zouden bij hun slachtoffers hebben aangebeld met het volgende verhaal: 'Goedemiddag, wij zijn van de politie. U loopt gevaar want u staat op een lijst van criminelen omdat u waardevolle spullen zoals geld en sieraden in huis zou hebben. Mogen wij even binnenkijken?' De verdachten zouden vervalste politiepassen hebben laten zien om zich te identificeren. De slachtoffers gaven nietsvermoedend deze goederen af. De verdachten maakten op deze wijze goud, sieraden, horloges en geldbedragen buit voor een totaalbedrag van tienduizenden euro's. 'Beroofd van vrijheid' 'Bij vrijwel alle slachtoffers is de schok enorm geweest. Het verdriet om het verlies van de tastbare herinneringen aan hun dierbaren is groot, maar zij zijn ook beroofd van hun vrijheid, van hun gevoel van veiligheid en hebben daarna van hun huizen vaak burchten gemaakt', aldus het OM. 'En niet in de laatste plaats ervaren zij een gevoel van schaamte, dat zij in de val van de daders zijn getrapt. Schaamte, die zij niet zouden moeten hebben en die volledig ontbreekt bij deze oplichters. Keer op keer zijn verdachten zonder scrupules te werk gegaan, gewetenloos en zich niet bekommerend om de diepe sporen die zij met hun uitgekookte acties achter hebben gelaten.' De uitspraak tegen het tweetal is verwachting over twee weken. Zie ook: De eis van het OM

OM wil jarenlange celstraffen voor nepagenten

Cel voor dakloze en Arnhemmer die als nepagenten ouderen tienduizenden euro's aftroggelden