NEC wilde Teun Jacobs als technisch directeur, maar vist achter het net

NIJMEGEN - NEC heeft geprobeerd Teun Jacobs los te weken bij de KNVB. De voormalig jeugdtrainer van de Nijmeegse club heeft echter afgezegd.

Kort na de degradatie probeerde NEC al Johan Hansma te verleiden tot een functie van technisch directeur, maar de spelersmakelaar van onder meer het adviesbureau Futuralis bedankte eveneens voor de vacante job. Hansma werkte eerder als directeur bij SC Heerenveen.

Goed alternatief

De 33-jarige Jacobs was volgens enkele investeerders en de overgebleven leden van de Raad van Commissarissen een goed alternatief. Jacobs werkte tien jaar bij NEC, als hoofd opleidingen, jeugdtrainer en op algemene zaken. Jacobs, woonachtig in Boxmeer, werd deze week gepolst. 'Het klopt dat ze mij gevraagd hebben als technisch directeur bij NEC, maar ik blijf bij de KNVB', zegt Jacobs tegenover Omroep Gelderland.

Geen interesse

Bij de voetbalbond heeft Jacobs naar eigen zeggen een boeiende baan met veel 'groeipotentie.' Hij is coördinator technische zaken in Zeist. 'Ik heb het mega goed naar mijn zin. Het is een mooie baan waarbij ik ook veel bij de clubs kom. Alles heb ik tegen elkaar afgewogen. Natuurlijk doet het mij goed dat NEC aanklopt, maar ik heb geen interesse.'

NEC is op dit moment een stuurloos schip zonder algemeen directeur en hoofdtrainer. Bart van Ingen stapte op en in zijn kielzog hielden ook Peter Wisgerhof en Ton van Gaalen (RvC) de eer aan zichzelf. Daarnaast zwaait binnenkort ook Edwin de Kruijff af als technisch manager. Hij doet alleen nog uitgaande transfers en neemt geen beslissingen meer.

Danny Hoekman

De investeerders van NEC en de RvC hopen nog deze week alsnog een directeur technische zaken te kunnen presenteren. Een groep oud-spelers, die bij de club is betrokken, wil Danny Hoekman een nieuwe kans geven. Hij werd het afgelopen seizoen op een zijspoor gezet maar staat nog wel een jaar op de loonlijst in Nijmegen. Hoekman heeft nog niets gehoord van NEC.