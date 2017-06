Dode in Wageningen is 54-jarige man

WAGENINGEN - De dode man die woensdag in Wageningen werd gevonden, is een 54-jarige man uit die plaats. Dat meldt de politie. Het slachtoffer was samen met de verdachte die is aangehouden aan het werk aan de Gruttoweide.

De vermoedelijke dader is een 21-jarige man, ook afkomstig uit Wageningen. Hij werd aangehouden op de Mondriaanlaan. Zowel aan de Gruttoweide als de Mondriaanlaan heeft de politie uitgebreid onderzoek gedaan. Daarvoor zijn met een helikopter vanuit de lucht overzichtsbeelden gemaakt. De politie is nog steeds op zoek naar getuigen en camerabeelden die extra informatie kunnen verschaffen over de zaak. Zie ook: Dode Wageningen had verminkt gezicht: 'Het was afschuwelijk'

