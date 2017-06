Drie in 20 jaar tijd: moorden gepleegd door tieners

ARNHEM - Een 14-jarige jongen uit Lunteren heeft bekend dat hij betrokken was bij het misbruiken en de dood van de 14-jarige Romy uit Hoevelaken. Het is een zeldzaamheid dat een minderjarige iemand om het leven brengt, stelde de Nijmeegse strafrechtdeskundige Henny Sackers bij Omroep Gelderland.

In Gelderland waren de er in de afgelopen 20 jaar drie zaken waar minderjarigen veroordeeld werden voor moord.

2012: Winsie Hau (15) uit Arnhem

Ook wel de Facebookmoord genoemd. Winsie krijgt op een feestje ruzie met haar vriendin Polly W. (16). Dat leidt tot een conflict op Facebook tussen de twee. Polly vraagt haar vriend Wesley (17) maatregelen te nemen. Hij schakelt de 14-jarige Joshua uit Capelle aan den IJssel in. Die gaat met een mes naar het huis van Winsie en steekt haar in de deuropening neer. Ze overlijdt enkele dagen later.

2003: Maja Bradariç (16) uit Nijmegen

Maja Bradarić (16) uit Nijmegen. De van oorsprong Bosnische Maja wordt in november 2003 in een auto door haar vrienden Ferdi Ö. (18), Goran M. (18) en Goran P. (17) vermoord door wurging met een touw. Na de moord wordt haar lichaam in brand gestoken en later aangetroffen in de polder tussen Bemmel en Lent.

Het motief van de moord is nooit duidelijk geworden. Maja's vriendin Nina K. (15) krijgt vier maanden voorwaardelijke jeugddetentie omdat ze nagelaten had politie, justitie of haar vriendin in kennis te stellen van het plan van Ö en M. om Maja te vermoorden.

1996: moord op Bert van Ravenhorst

Eva uit Bennekom plant met haar vriend de moord haar vader Bert van Ravenhorst en zijn vrouw, haar stiefmoeder. Het staat bekend als de Bennekomse bijlmoord. Op 15 september 1996, een dag voor haar 18e verjaardag, slaat ze haar vader met een bijl dood. Haar vriend doodt stiefmoeder van het meisje.

De twee zoontjes van het vermoorde stel, 1 en 3 jaar oud, worden anderhalve dag na het drama ondervoed maar levend in hun bedjes gevonden. Eva voert seksueel misbruik door haar vader als motief aan. Volgens haar was het niet de bedoeling dat ook haar stiefmoeder zou worden gedood.

