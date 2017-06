Vermiste tiener (14) uit Tiel is terecht

TIEL - Het 14-jarige meisje uit Tiel dat donderdagmorgen werd vermist vanaf de Graaf Waltgerlaan, is terug bij haar moeder. De tiener liep vanaf Tiel naar haar tante in Lienden.

Waarom het meisje naar Lienden liep, is nog niet duidelijk. 'Het belangrijkste is dat ze weer terecht is', zegt haar moeder.

Burgernetactie leverde niets op

De politie stuurde via Burgernet een bericht rond in de hoop op tips. Zo'n 2800 deelnemers ontvingen dat.

Rond kwart voor twee 's middags sloot de politie de burgernetactie af. Het meisje was rond 16.00 uur weer terecht.