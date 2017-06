Dode Wageningen had verminkt gezicht: 'Het was afschuwelijk'

Foto: Omroep Gelderland

WAGENINGEN - 'Het leek wel alsof hij een rode zakdoek over zijn hoofd had.' Dat zegt een getuige die woensdag de dode man in Wageningen heeft gezien. Het slachtoffer zou een medewerker van de plantsoendienst zijn.

Het lichaam van het slachtoffer lag bij de tuin van zijn dochter, vertelt de getuige. Hij wil wel zijn verhaal doen voor de camera van Omroep Gelderland, maar zijn naam niet delen. Het interview met de getuige: Toch even kijken Ondanks waarschuwingen van de politie kon de getuige zijn nieuwsgierigheid niet bedwingen en ging woensdagmiddag toch kijken. 'Ik dacht eerst van hij heeft een rode zakdoek op zijn gezicht of een rooie lap, want je denkt niet aan het ergste. Maar toen ik nog goed keek, het was gewoon afschuwelijk', blikt de man terug. Nog geen reactie gemeente Wageningen Het slachtoffer zou een medewerker van de plantsoendienst zijn. Die werken vaker op de plek waar het slachtoffer is gevonden. De politie heeft nog diezelfde middag een 21-jarige man uit Wageningen aangehouden als verdachte. De gemeente wil op dit moment nog niet reageren op het nieuws. Sociaal werkbedrijf Permar geeft aan geen signalen te hebben gekregen dat dader of slachtoffer daar werkten. Zie ook: Dode Wageningen: verdachte aangehouden, politie houdt rekening met misdrijf