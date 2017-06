Apeldoorns park genomineerd voor De Gouden Zwaluw 2017

APELDOORN - Het Apeldoornse park Zuidbroek is genomineerd voor De Gouden Zwaluw 2017.

De prijs van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap is bedoeld voor personen of organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt om de natuur in de straat, wijk of stad te bevorderen.

In het Apeldoornse park is de natuur niet gecultiveerd, maar kan er haar hang gaan. Zo zijn er veel vogels, insecten en zeldzame bloemen te vinden.

Nominatie

De vrijwilligers horen vanmiddag om twee uur of de prijs naar Apeldoorn komt. Naast het Apeldoornse park zijn er nog twee andere Gelderse projecten uit Nijmegen en Zaltbommel genomineerd voor de prijs.