Veroordeelde op slippers en sokken loopt in de val

NIJMEGEN - De politie heeft dinsdagavond in Nijmegen een veroordeelde aangehouden die nog 110 dagen gevangenisstraf moest uitzitten.

De man van 24 was door de rechtbank in Den Haag veroordeeld in vijf verschillende zaken. Hij moest nog een gevangenisstraf uitzitten, omdat hij zijn eerder opgelegde taakstraffen voor diefstal en heling niet uitvoerde.

Inval

Een speciaal team van de politie, het EVA-Team, ging samen met Nijmeegse agenten naar de woning van de man in de wijk Horstacker. Toen de politie het huis binnenviel, vluchtte de man via de achterkant van de woning zijn tuin uit. Agenten hielden hier al rekening mee en stonden aan de achterkant van het huis opgesteld.

De vluchtpoging van de man op slippers en sokken was hierdoor van korte duur. Na een korte achtervolging door de wijk kon de veroordeelde worden aangehouden.