Afgebrand restaurant Berg en Dal failliet verklaard

Foto: Omroep Gelderland

BERG EN DAL - Het afgebrande restaurant De Put in Berg en Dal is woensdag failliet verklaard. Dat valt te lezen in het faillissementsdossier van de rechtbank. Eigenaar Mustafa Hosgören heeft nu acht dagen de tijd om in beroep te gaan tegen de uitspraak.

Wie het faillissement heeft aangevraagd is niet bekend. Ook de reden van de aanvraag is onbekend. De Put werd afgelopen jaar overgenomen door de nieuwe uitbater Hosgören. Hij nam het restaurant over van de familie Jekel, die na 40 jaar stopte. Uitslaande brand Bij het restaurant aan de Oude Kleefsebaan woedde begin april een uitslaande brand. Hierbij kwam veel rook vrij. Vier korpsen uit de regio rukten uit om de brand te bestrijden. Na enkele uren gaf de brandweer het sein brand meester. Beelden van de brand: Het restaurant werd door de brand compleet verwoest. De eigenaar van het pand gaf eerder bij Omroep Gelderland aan dat het een jaar duurt voordat het restaurant is hersteld. De oorzaak van de brand was een technische storing. Zie ook: De uitspraak in het faillissementsdossier

Brand restaurant Berg en Dal niet aangestoken

Herstel afgebrand restaurant Berg en Dal duurt zeker een jaar

Brand verwoest restaurant Berg en Dal