Kind aangereden bij avondvierdaagse; politie zoekt doorrijder

VARSSELDER - Een meisje van 11 is woensdagavond gewond geraakt bij een aanrijding in Varsselder. Ze deed op dat moment mee aan de Ulftse Avondvierdaagse.

Het slachtoffer liep rond 18:45 uur over de Varsselderweg toen een personenauto haar aanreed. Het zou gaan om een Mazda 2, mogelijk groen of grijs van kleur. De bestuurder reed na de aanrijding door. Dat meldt de politie Oude IJsselstreek op haar Facebookpagina.

De politie is op zoek naar informatie over de aanrijding en vraagt getuigen zich te melden via telefoonnummer 0900-8844.