Het wordt barbecueweer vandaag, echt waar!

ARNHEM - De vleespakketten kunnen weer worden aangeschaft en de grill mag weer uit de schuur worden gehaald. Het wordt vandaag perfect barbecueweer, dat voorspelt Jordi Bloem van weerinstituut MeteoGroup in Wageningen.

Het is voor mensen die vanmorgen al vroeg de deur uit moesten misschien moeilijk voor te stellen, maar vanmiddag gaat de zon na wat mindere dagen weer volop schijnen. Rond etenstijd kunt u droog buiten zitten en genieten van een lekkere 22 graden. Dat zegt Bloem vanmorgen tijdens zijn weerpraatje op Radio Gelderland.

Zondag 28 graden

Er komt warme Franse lucht onze kant op en dat zorgt voor een fikse stijging van de bbq-index aldus de meteoroloog. De maximumtemperatuur wordt vandaag zo'n 24 of 25 graden. En dat wordt in het weekend nog beter. Voor zondag verwacht MeteoGroup dat het in Gelderland 28 graden wordt. Maar die dag wordt mogelijk wel afgesloten met een regen of onweersbui in de avond.

Luister naar het weerpraatje van Jordi Bloem: