Gemeente 'mild' bij fout parkeren

ARNHEM - De gemeente Arnhem is tot nu toe mild bij fout parkeren op de Markt. Dat stelt een woordvoerster van de gemeente. Woensdag werden alleen waarschuwingsbonnen uitgedeeld.

Rond de Markt zijn werkzaamheden en op de Markt mag niet meer geparkeerd worden. Bovendien denken sommige automobilisten dat in de nabijgelegen parkeergarage Q-Park aan de Broerenstraat op het moment niet geparkeerd kan worden.

'Dat is niet zo. Er is een omleidingsroute ingesteld naar die parkeergarage. Dan kom je niet meer vanaf de rotonde, maar uit de binnenstad', legt de woordvoerster uit.

Waarschuwingsborden

Het is volgens haar opvallend dat woensdag opeens zoveel op de Markt geparkeerd werd. 'Het is denk ik: als er een schaap over de dam is, volgen er meer. Als er veel auto's staan, snap ik goed dat je daar ook je auto neerzet. Daarom hebben we het bij waarschuwingsbonnen gehouden.'

Dat wil niet zeggen dat het daarbij blijft. 'We hebben tekstkarren geplaatst, waarin we ook wijzen naar de omleidingsroute naar de parkeergarage. Als je dan toch op de Markt parkeert, kun je een bon krijgen. Zeker als je geen parkeerkaartje koopt, want het is wel betaald parkeren. Maar we laten het afhangen van de situatie.'