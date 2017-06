ALS-patiënt uit Gorssel fietst Mont Ventoux op

APELDOORN - Erik Stormink uit Gorssel fietst vandaag de Mont Ventoux op in Frankrijk tijdens de Tour du ALS. Stormink is zelf ALS-patiënt.

Sinds januari vorig jaar weet Erik Stormink dat hij ALS heeft. De zenuw- en spierziekte heeft een enorme impact op zijn leven. Stormink kan nauwelijks nog iets zelfstandig doen. Maar vandaag neemt hij op een speciale ligtandem vol trots deel aan de Tour du ALS. Fietsers, hardlopers en wandelaars beklimmen tijdens het evenement de Mont Ventoux om geld op te halen voor de bestrijding van ALS.

Stormink heeft een paar maanden getraind voor de Mont Ventoux en voelt zich er helemaal klaar voor. Samen met een groep van 21 deelnemers gaat hij vanaf 10 uur naar boven. Stormink verwacht rond 12:30 uur de top te hebben bereikt.

Andere Gelderse ALS-patiënt te verzwakt om deel te nemen

Er zou vandaag nog een ALS-patiënt uit Gelderland de Mont Ventoux beklimmen. Maar Elvin Poort uit Apeldoorn moet op het laatste moment afzien van deelname aan de Tour du ALS.

Poort is wel in Frankrijk, maar zijn gezondheid is te veel achteruitgegaan door de ziekte. Dat vertelde organisator Gert Jan Pijl vanmorgen op Radio Gelderland.