Lazy King deed al niet veel, en gaat nu ook nog op vakantie

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het kunstwerk The Lazy King in Park Sonsbeek in Arnhem deed al niet veel, maar mag nu ook nog van een vakantie genieten in het westen van het land. Museum Kranenburgh in Bergen neemt het beeld voor een aantal weken over.

Het kunstwerk wordt daar onderdeel van de tentoonstelling Het Zalig Nietsdoen, die gaat over lummelen, hangen en liggen. Onze kunstkenner Pieter van Eekelen ging onlangs op bezoek bij The Lazy King: The Lazy King werd door de gemeente Arnhem aangekocht na de Sonsbeektentoonstelling in 2008. Het beeld vertrekt vandaag op transport naar Bergen en komt pas in de herfst weer terug, op 24 september.