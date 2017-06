'Zeldzaam dat 14-jarige wordt verdacht van levensdelict'

LUNTEREN - De rechter-commissaris beslist vandaag of de 14-jarige jongen uit Lunteren vast blijft zitten voor betrokkenheid bij de dood van de eveneens 14-jarige Romy uit Hoevelaken. Het Openbaar Ministerie maakte woensdag bekend dat de jongen wordt verdacht van het seksueel misbruiken en het om het leven brengen van het meisje.

Het gebeurt niet vaak dat een 14-jarige wordt verdachte van een levensdelict, zegt de Nijmeegse strafrechtdeskundige Henny Sackers. 'Dat is een zeldzaamheid. Gelukkig maar, want het is schokkend als je op zo'n jeugdige leeftijd al wordt verdacht van zo'n ernstig misdrijf.'

Er zijn dan ook weinig vergelijkbare zaken. In het strafrecht kan een jongen van 16 of ouder worden vervolgd volgens het volwassenenstrafrecht. Bij een 14-jarige kan dat niet.

'Begeleiding belangrijker dan vergelding'

De PVV stelde daar woensdag Kamervragen over. De partij wil dat het mogelijk wordt om bij zo'n misdrijf ook jongeren van 14 te vervolgen volgens het volwassenenstrafrecht.

Sackers legt uit waarom er een verschil is. 'Het jeugdstrafrecht is veel minder ingericht op vergelding, maar meer op de begeleiding van zo'n jongere en het beschermen van de maatschappij.'

Een groot verschil tussen het jeugd- en volwassenenstrafrecht is de maximale celstraf, zegt Sackers. 'Dat is bij 16-minners maximaal een jaar. Maar het OM kan ook jeugd-tbs eisen, dat kan veel langer duren.'

Zie ook: