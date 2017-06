Borculoër in voetbalserie op NPO3

BORCULO - Borculoër Mike Gerritsen heeft een rol in de nieuwe NPO3-serie VoetbalMaffia, die dit najaar op televisie komt.De opnames van het programma zijn 24 mei jongstleden gestart.

De serie draait om het onderwerp matchfixing en speelt zich af in Deventer, Italië, België en Thailand. In de serie spelen onder anderen Egbert-Jan Weeber, Maryam Hassouni, Sallie Harmsen, Chiem Vreeken, Mingus Dagelet en Sacha Visser.

Over de exacte invulling van zijn rol wil Mike niks kwijt. Wel dat hij op 16 juni verwacht wordt in de Adelaarshorst in Deventer voor zijn eerste draaidag.

Mike: 'Ik heb er enorm veel zin in en kijk er erg naar uit. Hoe vaak ik te zien zal zijn weet ik niet. Wel weet ik dat ik best een leuke rol heb. Ik heb in het verleden wel vaker geacteerd. Onder meer voor een serie op YouTube en als figurant in een film gezeten. Maar dit is toch next level en zeker een uitdaging!'

Figuranten gezocht

Producent Bing Film & TV zoekt voor de opnamen in en rond De Adelaarshorst nog zo'n 600 figuranten. Als voetballer, toeschouwer op de tribune of bewoner van de stad kun je figureren in de nieuwe serie. Wil jij meedoen? Stuur dan een e-mail naar figuratie@bingfilm.tv. Voetbalmaffia is vanaf zondag 22 oktober om 21.30 uur te zien op NPO3.