Twee Gelderse natuurwinnaars bij de Gouden Zwaluw

NIJMEGEN - Kinderopvang Struin in Nijmegen en de TorenTuin Zaltbommel hebben donderdagmiddag een Gouden Zwaluw gewonnen. De prijs wordt uitgereikt door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) aan organisaties die zich hard maken voor natuur in stedelijk gebied.

Jonge kinderen in de natuur

Kinderopvang Struin in Nijmegen krijgt de prijs, omdat ze kinderen op jonge leeftijd al kennis laten maken met de natuur. En vooral ook omdat ze de natuur in de dagelijkse beslommeringen van de jeugd integreren. Struin laat kinderen de natuur beleven. Dit gebeurt op meerdere manieren: via buitenschoolse opvang, ons kinderdagverblijf én excursies en speciale themadagen.

Tijdelijke tuin wordt permanent

TorenTuin Zaltbommel is een buurttuin aan de rand van het historisch centrum van Zaltbommel. De TorenTuin is een tijdelijke gezamenlijke buurttuin op een bouw die stil ligt. Er zijn veel initiatieven voor tijdelijke tuinen bij stilliggende bouwactiviteiten. Zo ook de Torentuin. Die ligt nu weliswaar in puin, maar de initiatiefnemers van de tuin hebben het voor elkaar gekregen dat de projectontwikkelaar en de gemeente tonnen investeren in een permanente Torentuin. Daarom ontvingen ze dit jaar de Gouden Zwaluw.

De derde winnaar kwam niet uit Gelderland; dat was de Natuurzone Baanstee Purmerend. Dat is een natuurcompensatiegebied, dat verder gaat dan het gemiddelde compensatiegebied. Meestal wordt alleen het bij wet verplichte gedaan en hierbij gaan ze veel verder. De Natuurzone Baanstee Purmerend wordt al volop bezocht door dieren. Er zou zelfs een vos lopen rond het industrieterrein.

180 kinderen in het park

De drie genomineerden die dit jaar naast een prijs grepen waren Park Zuidbroek Apeldoorn, het project Poelen in Eindhoven en Het Huis van Bartels in Amersfoort. De prijsuitreiking was in het Openluchttheater Goffert in Nijmegen, onder het toeziend oog van onder andere 180 Nijmeegse kinderen van kinderopvang Struin.