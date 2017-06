Dode Wageningen: verdachte aangehouden, politie houdt rekening met misdrijf

Foto: Omroep Gelderland

WAGENINGEN - De politie heeft een verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dode die woensdag is gevonden in Wageningen.

Er wordt rekening gehouden met een misdrijf. Het lichaam werd gevonden ter hoogte van de Gruttoweide. De omgeving is afgezet en de politie doet onderzoek. Eerder meldde de politie ter plaatse dat de dode om het leven was gekomen bij snoeiwerkzaamheden, maar dat bericht werd later ingetrokken.