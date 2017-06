Hooligans aangehouden na massale vechtpartij

ARNHEM - De politie heeft twee mannen aangehouden voor een massale vechtpartij tussen supporters van Vitesse en PSV. De mannen zijn afkomstig uit Veldhoven en Eindhoven in Brabant. De politie verwacht nog meer aanhoudingen.

De recherche begon een onderzoek toen er begin april beelden van de vechtpartij online kwamen, op het forum van Dutch Belgium Ultra Hooligan Scene.

Naar aanleiding van de vechtpartij zei strafrechtspecialist Hans Otto den Otter tegen Omroep Gelderland dat de knokpartij niet strafbaar was. 'Zolang er geen aangifte is gedaan, is het juridisch gezien niet strafbaar. Beide partijen hebben zo te zien een afspraak gemaakt om te knokken.' Of er nu aanhoudingen zijn verricht naar aanleiding van een aangifte, is niet bekend.

