Kunstgras uit de Achterhoek verovert Europese tuinen

AALTEN - Het glimt, het is te groen en het ruikt niet. En daarnaast is het veel te duur. Een paar jaar geleden waren het veelgehoorde argumenten als je het over kunstgras had. Kunstgras op een sportveld, oké, maar in je tuin?

Marco Pleijsier dacht daar in 2010 anders over. Samen met Martijn Veldhuijsen stapte hij in de wereld van landscaping, kunstgras voor in je tuin. 'We stapten precies op het juiste moment in, want de markt was booming'.

De twee richtten het bedrijf Avalon Grass op in Aalten. 'Wij weten veel van de ontwikkeling van kunstgras en van de garens. We zijn hier in Aalten uitgekomen, omdat we een samenwerking met de naastgelegen tapijtfabriek. In deze fabriek maken ze de kunstgrasvelden', legt Pleijsier uit. Inmiddels levert het bedrijf kunstgras in 50 landen.

850 klossen groen garen

Het lijkt wel een monnikenwerk. Op grote ijzeren rekken staan honderden garens. '850 klossen worden hierop gezet', zegt Pleijsier. Dat gebeurt met de hand. 'De garens gaan via één buisje per klos, naar de machine. De machine maakt het uiteindelijk tot een tapijt.

En dan denk je dat je er bent. Maar er is keus volop. 'We hebben tig soorten kunstgras, van donkergroen naar licht groen, dik en dun gras, maar ook hoogpolig en laagpolig, voor ieder wat wils'.

Foto: Omroep Gelderland

Plastic in je tuin? Liever niet!

Hovenier Eric Ticheloven staat ondertussen met trots te kijken naar een tuin in Laag-Keppel. 'We zijn hier net klaar', glundert hij. Een grote groene grasmat vult het grootste deel van de tuin. Aangevuld met onder andere een zwevend vlonder tussen de heideplantjes. 'Die grasmat, die is echt hoor. En pas twee weken geleden hebben we hem ingezaaid, moet je zien hoe mooi?'

Foto: Omroep Gelderland

Ticheloven kan niet begrijpen dat mensen kunstgras in de tuin willen. 'Mensen gaan voor het gemak en willen vooral genieten in de tuin. Maar je legt toch geen plastic in je tuin? Heb jij wel eens een vogel op een kunstgrasveld gezien? Ik niet, want wat moet ie daar, pieren pikken?'

Prognose: markt blijft groeien

Pleijsier lacht in de fabriek om de grap van Ticheloven. 'Ik heb wel eens vogels gezien op een kunstgrasveld en ook nog andere dieren'. Volgens hem blijft het een kwestie van smaak. 'Maar we zien de markt groeien. Vroeger ging het om sportvelden, nu om tuinen'. Tot 2020 blijft de Europese markt naar verwachting groeien met tien tot 15 procent.

Sinds dit jaar valt Avalon Grass onder een Brits bedrijf, Victoria. Het Achterhoekse bedrijf hoopt hierdoor nog meer te groeien.