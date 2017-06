Een handbike was de redding voor Willem van der Wal

HATTEMERBROEK - Een handbike werd de redding voor Willem van der Wal uit Wapenveld. Hij hield een halve dwarslaesie over aan wat een hersteloperatie moest zijn en was veroordeeld tot een rolstoel.

'Na de operatie was hij totaal van de kaart. 'Je moet alles weer aanleren. Ik was er na een jaar helemaal klaar mee. Ik dacht ik koop een geweer. Het is goed geweest.'

Tijdens het revalidatieproces werd hij gewezen op The Challenge: een wedstrijd georganiseerd door verschillende revalidatiehuizen. Het is een persoonlijke race om met een handbike een Oostenrijkse berg te bedwingen.

Bekijk de reportage:

'Vijf keer dood gegaan'

Van der Wal was een sportieve man die marathons liep en fanatiek voetbalde. Na de mislukte operatie ging dan niet meer. De handbikewedstrijd zag hij in eerste instantie niet zitten.

'Ik was depressief en woog meer dan negentig kilo. Ik dacht dat is niets voor mij, maar mijn vrouw heeft mij uiteindelijk overgehaald.' Toch besloot hij om mee te doen en na veel trainen lukte het hem de top te halen.

'Onderweg ben ik vijf keer dood gegaan. Maar bovenop raak je alles kwijt. Ik heb enorm zitten janken. Ik had het nodig om weer in mezelf te gaan geloven.'

Eerste handbikevereniging van Gelderland

Na onenigheid verlaten Van der Wal en andere handbikers de vereniging waarbij ze zijn aangesloten. Ze proberen andere wielerclubs, maar kunnen er niet terecht. 'Veel handbikers sluiten zich aan bij bestaande wielerverenigingen of verenigingen die onderdeel zijn van een revalidatiehuis,' vertelt schoonzoon Christian van den Berg uit Wezep. 'Toen ontstond het idee een handbikevereniging op te richten, alleen gericht op handbikers.'

Van den Berg heeft geen handicap, maar is net als zijn vader inmiddels een fanatiek handbiker. 'Het is gewoon ontzettend mooi om te doen en de invalide bikers vinden het ook mooi dat je mee doet aan hun sport,' vertelt hij.

De vereniging is inmiddels opgericht. Riversideracing is daarmee de eerste handbikevereniging van Gelderland. Vernoemd naar Van der Wal.