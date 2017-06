'Schieten! Schiet hem neer!' Politie schiet messentrekker in been

WINTERSWIJK - 'Schiet hem neer!', schreeuwt een agent. 'Jongens, denk aan de vuurlijn, denk aan de vuurlijn,' roept een ander. Ze richten hun pistool op een donkergekleurde man in een witte sweater. Het gebeurt woensdag aan het begin van de middag op de Vredensestraat in Winterswijk.

Op beelden op sociale media is te zien hoe de man richting de agenten loopt en iets naar hen gooit. Wat dat is, is niet duidelijk. Meerdere agenten staan eromheen met getrokken pistool. Volgens getuigen zwaaide de man met een mes.

Op andere beelden zijn zeker zes schoten te horen. Als de man richting een politieauto loopt roepen de agenten: 'Handen op de auto! Op de knieën!' Hij probeert te ontsnappen maar wordt in zijn been geschoten en uiteindelijk aangehouden.

De man zou dinsdagavond dreigende en verwarrende berichten op zijn Facebookpagina hebben gezet. Professionele hulp voor hem werd geregeld, maar toch ging het woensdag mis. De man is behandeld voor zijn verwondingen, maar zit inmiddels in de cel.

