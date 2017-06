René Verhulst nieuwe burgemeester van Ede

EDE - René Verhulst wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Ede. Dat is woensdagavond bekendgemaakt door de gemeenteraad.

De CDA'er komt van de Zeeuwse gemeente Goes, waar hij sinds 2010 burgemeester is. De 56-jarige Verhulst is de opvolger van burgemeester Cees van der Knaap, die per september zijn ambtsketen aan de wilgen hangt. De eerste werkdag van Verhulst is op 8 september.

Verhulst sprak zelf ook tijdens de raadsvergadering, via een video-uitzending

Van der Knaap is sinds 2008 burgemeester van Ede, de op drie na grootste gemeente van Gelderland. In 2014 werd hij herbenoemd voor zes jaar, maar die periode dient hij niet uit. Eerder zei hij dat hij graag ruimte wil maken om het Edese bestuur te verjongen.

Voor de functie van burgemeester van Ede waren 17 sollicitanten, 14 mannen en 3 vrouwen.

