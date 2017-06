'Veel Gelderse meesters en juffen naar Den Haag'

ARNHEM - Veel leerkrachten uit het basisonderwijs in Gelderland doen op 27 juni mee aan de landelijke actiedag voor meer salaris en meer meesters en juffen voor de klas. Dat meldt De Arnhemse leerkracht Paul de Brouwer van PO in actie.

Die dag beginnen lessen in scholen een uur later en trekken 's middags leerkrachten naar Den Haag voor het overhandigen van een petitie. De petitie staat sinds dinsdagavond online, op Profront.nl.

Woensdagmiddag was die al meer dan 22.000 keer ondertekend door leerkrachten, ouders en sympathisanten.

Een van de Gelderse actievoerders is Paul de Brouwer van de Dr Willem Dreesschool in Arnhem. Genoeg is genoeg, vindt hij. 'Staatssecretaris Dekker frustreert ons door leraren op middelbare scholen belangrijker te vinden dan ons. Maar we hebben dezelfde opleiding en dezelfde functie, maar we verdienen tot soms wel 20 procent minder', zegt hij. Ook wordt veel geklaagd over de hoge werkdruk.

'Willen kinderen niet treffen'

De landelijke actiedag werd dinsdag bekendgemaakt in het tv-programma Jinek. 'We hebben zoiets nog nooit gedaan', zei actievoerder Thijs Roovers bij Jinek. 'Juist omdat we die acties eigenlijk niet willen doen. We willen de kinderen niet treffen.'

De meesters en juffen zijn zo boos op Dekker dat ze de petitie op 27 juni niet aan hem willen overhandigen. Ze willen dat doen aan demissionair premier Rutte. Ook De Brouwer gaat naar Den Haag. De actievoerders streven naar minimaal twee vertegenwoordigers per school.

'Ouders staan vierkant achter ons'

De Arnhemmer geeft les aan de groepen 4 en 5. Hij zegt woensdag op het schoolplein door ouders te zijn aangeschoten. 'Ze hadden de uitzending bij Jinek gezien en willen graag helpen. Ze staan vierkant achter ons.'

Sinds 1995 staat De Brouwer voor de klas. 'Ik loop tegen de vijftig en ik zie heel moeilijk voor me hoe ik dit tot mijn 67ste of zelfs 70ste moet volhouden. Daar denk ik liever niet over na', verzucht hij.

