VIDEO: Man parkeert auto in supermarkt en ramt automaat

VIDEO: Man parkeert auto in supermarkt en ramt automaat

NIJMEGEN - De politie heeft beelden gepubliceerd van een bizarre ramkraak in een supermarkt aan de Couwenstraat in Nijmegen. De beelden zijn ook te zien in het Omroep Gelderland-programma Bureau GLD.

De man rijdt rond 9 uur op vrijdag 12 mei de supermarkt in. Rond dat tijdstip zijn al verschillende mensen boodschappen aan het doen. De kraak mislukt waardoor de man er met hoge snelheid vandoor gaat. Mensen in de buurt moeten wegspringen om niet door de auto geraakt te worden. Auto tegen de boom Kort na de kraak krijgt de politie een melding binnen dat er een auto tegen een boom gereden is aan de St. Teunismolenweg / Oost-Kanaaldijk in Nijmegen. Het blijkt de auto te zijn waar eerder die dag mee geprobeerd is de pinautomaat kapot te krijgen. Bureau GLD In Bureau GLD laat de politie beelden zien van de ramkraak en van de verdachte. Kort voordat hij toeslaat, verkende hij de omgeving. De politie roept mensen die meer informatie hebben over de man, zich te melden. Bureau GLD wordt iedere woensdag uitgezonden bij Omroep Gelderland.