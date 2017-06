Woonboot flink beschadigd na botsing met tanker

Foto: Timo Bouman/Persbureau Heitink

ARNHEM - Een woonboot in de Nieuwe Haven in Arnhem is woensdagochtend aangevaren door een tanker. De woonboot heeft daarbij voor duizenden euro's schade opgelopen, stelt de eigenaresse.

Marloes van de Pol was woensdag in de woonboot tot ze werd opgeschrikt door een harde knal. Die bleek te zijn veroorzaakt door een tanker die in de haven botste. Daarna knalde het grote schip twee keer op de woonboot. Van de Pol schat de schade op zo'n 20.000 euro tot 25.000 euro. De woonboot maakte water maar is niet aan het zinken, vertelt Van de Pol. Badkamer beschadigd Van de Pol en haar partner runnen Bed & Breakfast Sealiberty op de boot. Komende vrijdag komen er weer gasten. Voor die tijd moeten er wel reparaties worden uitgevoerd. Zo is onder meer de badkamer aan boord beschadigd. Op de plek waar de woonboot ligt, zijn volgens Van de Pol vaker aanvaringen geweest. 'In de afgelopen tien jaar zijn er vijf aanvaringen geweest,' de Arnhemse. 'Het is dus wel een gevaarlijke plek.'