Politie schiet man in been na 'dreigende situatie'

Foto: Omroep Gelderland

WINTERSWIJK - De politie heeft woensdag in Winterswijk een man in zijn been geschoten na een 'dreigende situatie'. Dat bevestigt een politiewoordvoerder.

Het incident gebeurde in de Vredensestraat. Wat de dreigende situatie was, is nog onduidelijk. De politiewoordvoerder kon nog weinig zeggen over wat er gebeurd is. 'We doen er natuurlijk onderzoek naar.'