Agenten schieten man neer, pepperspray werkt niet door 'extreme wind'

Foto: Omroep Gelderland

WINTERSWIJK - De politie heeft woensdag in Winterswijk een man uit die plaats in zijn been geschoten nadat hij agenten met een mes had bedreigd. Dat bevestigt een politiewoordvoerder. Het gaat om een bekende van de politie.

De man had gedreigd iemand neer te gaan steken. Agenten zagen de man lopen en spraken hem aan, Hij draaide zich om en bedreigde de agenten met een mes. De agenten probeerden hem eerst uit te schakelen met pepperspray maar door de volgens de politie 'extreme wind' had dit geen effect op de verdachte. Gerichte schoten Omdat de man hen met het mes bedreigde, trokken de agenten een vuurwapen. Ook andere agenten waren inmiddels ter plaats. Na enkele waarschuwingsschoten en gerichte schoten gooide de man het mes weg en trok vervolgens een ander mes. De man werd in zijn been geschoten en raakte lichtgewond. Hij is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld en maakt het naar omstandigheden goed. Hij zit inmiddels in de cel. Een filmpje van een getuige: Team van speurhonden De politie doet sporenonderzoek. Onder meer naar een mes dat op straat ligt. Er komt nog een team met speurhonden. Daarom is de straat waarschijnlijk nog tot 17.30 uur afgezet. De Rijksrecherche doet zoals gebruikelijk onderzoek naar het schietincident.