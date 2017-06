Dierenambulance zoekt eigenaar gedumpte varkens

Foto: Stichting Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk

DE HEURNE - In het dorp De Heurne in de gemeente Aalten zijn drie loslopende minivarkens aangetroffen. Dat meldt de Stichting Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk woensdag. Die is op zoek naar de eigenaar.

De varkens liepen afgelopen vrijdag langs de Nijmansdijk. Buurtbewoners sloten de beesten op in een schuur en schakelden de dierenambulance in. Die bracht ze naar een opvanglocatie. Pijnlijke voorpoot Een dierenarts werd er daarna bijgehaald omdat één van de varkens een pijnlijke voorpoot had. Het beest kreeg een injectie, die al snel verlichting gaf. De dierenambulance vreest dat de minivarkens zijn gedumpt. 'Mocht er zich niemand melden dan houden we ons aanbevolen voor een - serieus - nieuw huis voor deze drie varkens', schrijft ze op Facebook.