'Verdachte (14) uit Lunteren misbruikte Romy'

ARNHEM - De jongen uit Lunteren die ervan wordt verdacht de 14-jarige Romy uit Hoevelaken om het leven te hebben gebracht, wordt er ook van verdacht haar te hebben misbruikt. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).

De jongen, ook 14, wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

School wil niet reageren

De verdachte en Romy kenden elkaar van school, meldt het OM. Een woordvoerster van de J.H. Donnerschool in De Glind wil niet reageren. 'We richten onze aandacht op de leerkrachten, de leerlingen en hun ouders', zegt ze. Ze verwijst naar Justitie.

Het levenloze lichaam van Romy werd vrijdag gevonden in Achterveld.

Burgemeester Gerard Renkema van Nijkerk waaronder Hoevelaken valt, laat weten kennis te hebben genomen van de verdenking door Justitie. Verder heeft hij geen commentaar.

Morgen beslissing over hechtenis

De rechter-commissaris beslist morgen of de jongen in hechtenis blijft. Intussen gaat het onderzoek door. In het belang van de leeftijd van de betrokkenen en het feit dat de jonge verdachte in beperking zit, doet het OM verder geen mededelingen.

