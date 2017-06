Ruurlo bereidt zich voor op jubileumeditie Reurpop

RUURLO - Komend weekend wordt alweer voor de 10e keer het festival Reurpop gehouden. Inmiddels zijn de voorbereidingen in Ruurlo begonnen.

De grote tent is nog leeg op enkele kasten na. Die staan voor het Reurpopmuseum. Van ieder jaar dat het festival is gehouden, is er wat in het museum te zien.

Verslaggever Steven Ophoff nam woensdagochtend een kijkje bij de voorbereidingen:

Reurpop is een festival dat volledig door vrijwilligers wordt georganiseerd. In totaal zetten 454 vrijwilligers zich in voor het evenement. Reurpop wordt komende vrijdag, zaterdag en zondag gehouden. Meer informatie over het festival vindt u hier.