Romy wordt dinsdag begraven

HOEVELAKEN - De om het leven gebrachte Romy (14) uit Hoevelaken wordt dinsdag begraven. Dat bevestigt uitvaartondernemer Wim van de Veen in Hoevelaken. Haar lichaam is vrijgegeven, laat hij weten.

De komende dagen wordt meer bekendgemaakt over de uitvaart van het meisje. Deze woensdag moet meer duidelijk worden over de hechtenis van de verdachte van 14 uit Lunteren. Het Openbaar Ministerie komt nog met een verklaring.

Condoleance in jongerencentrum

Jongerencentrum Blits in Hoevelaken staat stil bij de dood van de 14-jarige Romy. In het jongerencentrum ligt een condoleanceregister en zijn knuffels neergelegd.

Achter de bar van Blits zaten twee jongerenwerkers er woensdagmorgen gelaten bij. 'De afgelopen dagen waren emotioneel erg zwaar', zegt een van hen. 'Er is hier veel gehuild en dat is goed. Door je emoties te laten zien, kun je dit verdriet verwerken.'

Romy kwam niet vaak in het jongerencentrum. Ze kwam dan met een groepje meiden, tieners met gedragsproblemen zoals adhd. De impact van wat er is gebeurd is ontzettend groot in een dorp als Hoevelaken', zegt een jongerenwerker.

