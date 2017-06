Puzzelen op nieuwe locatie Mañana Mañana

VORDEN - De Feestfabriek is begonnen met de opbouw van Mañana Mañana op het terrein van Kasteel Vorden. Aangezien het festival voor het eerst op deze locatie wordt gehouden, is het voor de bouwers nog even puzzelen hoe alles moet komen te staan.

'Het veld is nu nog leeg, maar zo langzamerhand komen alle leveranciers deze kant op met hun spullen. Het is een behoorlijk klus om alles op tijd op de plaats te krijgen en te zorgen dat we alles in gereedheid hebben om de bezoekers te kunnen ontvangen volgende week', legt coördinator Jeroen Brummelman uit.

REGIO8 bezocht alvast het festivalterrein:

Ontdekkingsreis

Een nieuw terrein betekent een nieuwe ontdekkingsreis voor Brummelman en zijn team. 'Het biedt een paar extra uitdagingen. Alles is nieuw, alles is nog niet eerder op de tekening gezet, dus je komt toch wel wat dingetjes tegen.'

De coördinator denkt dan aan hekken of bomen die niet goed op de tekening stonden. Maar volgens hem levert dat geen problemen op. 'Wij denken alleen in uitdagingen en hebben bijna overal wel een oplossing voor.'

Nieuwe mogelijkheden

De omgeving van Kasteel Vorden biedt voor de organisatie naast uitdagingen ook nieuwe mogelijkheden. De indeling in Hummelo, tot dit jaar de plek waar Mañana Mañana werd gehouden, stond elk jaar grotendeels vast. Dat is nu in Vorden nog anders.

'Je hebt nieuwe plekken. Je kunt alles anders indelen, naar je eigen inzichten. Natuurlijk heeft het ook een aantal beperkingen. Je zit met een aantal waterpartijen en andere dingen, maar in principe kun je het terrein indelen zoals je het zelf wilt', vertelt Brummelman enthousiast.

Zoals elk jaar speelt ook het weer een grote invloed op de opbouw. Toch heeft de coördinator liever zon op het festival en regen tijdens de voorbereiding dan andersom. 'We hebben allemaal een regenpak en we zijn niet van suiker, dus het komt prima voor elkaar. Wij werken wel door.'



Mañana Mañana wordt gehouden van 15 t/m 18 juni. Klik hier voor een terugblik op de vorige editie.