14 en 16 jaar cel voor doodschieten Alex Wiegmink

ARNHEM - De twee Brabanders die in 2003 op de Posbank bij Rheden hardloper Alex Wiegmink doodschoten, moeten 14 en 16 jaar de cel in. De rechter in Arnhem heeft ze woensdag veroordeeld voor medeplegen gekwalificeerde doodslag en brandstichting. Frank S. kreeg 14 jaar, Souris R. 16 jaar. Dat is hoger dan de eis.

Justitie had 13 jaar celstraf geëist voor doodslag en brandstichting tegen de 56-jarige Frank S. uit Boekel en de 44-jarige Souris R. uit Veghel. Hoewel de zaak bekend stond als 'Posbankmoord', werden ze niet voor moord vervolgd omdat voorbedachte rade niet bewezen kon worden. Frank S. krijgt een lagere straf omdat hij zich bij de politie heeft gemeld en bekende.

Geen respect voor familie

De rechter zegt niet te hoeven kiezen of het motief een drugsdeal of carjacking is. Door te zwijgen hebben de daders geen respect getoond voor de familie van Alex Wiegmink.

14 jaar gezwegen

De Brabanders zwegen bijna 14 jaar over hun daad. Op 20 januari 2003 waren ze van plan om een auto af te pakken van een willekeurige bezoeker van de Posbank bij Rheden. Toen ze Alex Wiegmink uit Drempt met een vuurwapen bedreigden, liet die zich niet intimideren en liep hij op ze af. Hij werd neergeschoten. De daders namen zijn lichaam mee in zijn eigen auto naar het Brabantse Erp. Daar werd de auto in de brand gestoken.

Frank S. is naar de politie gestapt toen het programma Opsporing Verzocht in november vorig jaar opnieuw aandacht aan de zaak besteedde. De twee verdachten waren toen al in beeld bij de politie. Een undercoverteam hield ze al maanden in de gaten. Tegen undercoveragenten heeft Souris R. zijn betrokkenheid wel bekend, maar later heeft hij zijn bekentenis ingetrokken. Hij zei dat het grootspraak was.

