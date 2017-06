Dollemansrit automobilist eindigt tegen muur

Foto: politie Nijmegen-Zuid

NIJMEGEN - Een automobilist is in de Friesenburgstraat in Nijmegen tegen meerdere geparkeerde auto's gebotst. De dollemansrit eindigde in de Thorbeckestraat, waar de man tegen een muur knalde.

Een getuige meldde het ongeval in de nacht van dinsdag op woensdag bij de politie. De bestuurder die vermoedelijk onder invloed was, wilde na de botsing verder rijden. Toen agenten ter plaatse gingen, troffen ze de bestuurder aan. Omdat de man een afwezige indruk maakte, is hij nagekeken door ambulancepersoneel. De automobilist bleek geen alcohol te hebben genuttigd. Naar het ziekenhuis Volgens de politie is de man voor observatie naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ook bloed bij hem afgenomen om vast te kunnen of hij andere verdovende middelen heeft gebruikt. De eigenaren van de beschadigde auto's in de Friesenburgstraat wordt verzocht contact op te nemen met de politie.