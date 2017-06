Moeder trots na eerste profzege Koen Bouwman

ULFT - Angela Bouwman uit Ulft is bijzonder trots op haar zoon Koen. Die boekte dinsdag zijn eerste profzege als wielrenner.

Koen Bouwman kwam als eerste over de finish in de derde etappe van het Critérium du Dauphiné. De winst heeft volgens zijn moeder extra glans gekregen door de aanwezigheid van topwielrenners als Christopher Froome en Alberto Contador.

Jonge wielrenner altijd gesteund door zijn ouders

'We hebben hem altijd gestimuleerd', zegt moeder Angela in een interview bij Omroep Gelderland. 'Ook toen hij met school wilde stoppen na de havo hebben we altijd gezegd: Ga op avontuur, ga het proberen. Dan kun je later nooit denken van god, had ik maar...'

De ouders hadden toen al heel wat uurtjes in de carrière van hun zoon gestoken. Ze reden Koen overal naartoe. Nog geen 18, dus nog geen rijbewijs. Dat betekende voor zijn vader en moeder heel wat ritjes: 'Twee keer in de week trainen, alle wedstrijden af en vanaf zijn 17e ieder weekend trainen in Limburg', blikt moeder terug.

Voor zijn 23ste wilde Bouwman als wielrenner slagen

Koen heeft ooit eens tegen zijn ouders gezegd dat hij tot zijn 23ste wilde proberen te slagen als wielrenner. Daar heeft de Ulftenaar inmiddels redelijk aan voldaan.

In 2015 kreeg hij een stagecontract bij Team LottoNL-Jumbo waar hij afgelopen seizoen debuteerde op het hoogste niveau. Nu heeft hij dus zijn eerste zege bij de professionals behaald in 'De kleine Tour de France', aldus zijn moeder. Koen is nu 23.

