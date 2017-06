Meisjes met 'zielig verhaal' plunderen bankrekening bewoner

BEEK-UBBERGEN - Een inwoner van Beek-Ubbergen is het slachtoffer geworden van een babbeltruc. Drie vrouwen plunderden de bankrekening van de man nadat ze op slinkse wijze zijn pinpas en bijbehorende code hadden buitgemaakt.

Volgens de politie Berg en Dal kreeg het slachtoffer die bewuste dag een meisje aan de deur met een zielig verhaal. Ze vertelde dat ze ruzie had met haar vriend en even wilde bellen. Nadat de bewoner de jonge vrouw had binnengelaten, merkte hij dat er nog een meisje in zijn woning was.

Pinpas gevonden

Toen de twee waren vertrokken, werd er aangebeld door een onbekende vrouw. Die zei dat ze van de politie was en de pinpas van de man had gevonden. Vervolgens vroeg ze om zijn pincode omdat ze hem wilde helpen.

De bewoner had niet door dat hij werd opgelicht en gaf de viercijferige code. Dat had hij beter niet kunnen doen, want al snel bleek dat zijn rekening was geplunderd.