Meerderheid raad Beuningen blijft voor komst megatuincentrum

BEUNINGEN - Het megatuincentrum aan de Van Heemstraweg in Beuningen moet er komen. Dat heeft de gemeenteraad van Beuningen besloten. De komst van een filiaal van duizenden vierkante meters van de firma Van Cranenbroek is omstreden.

Een meerderheid van de Beuningse raadsleden stemde dinsdagavond in met een zienswijze op het zogeheten Regionaal programma werklocaties (RPW). Daarin moeten negentien gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen het samen met de provincie eens worden over de spreiding van bedrijvigheid.

Door samen afspraken te maken moet er een einde komen aan het overschot aan bedrijventerreinen, kantoren en grote winkelcentra aan de randen van woonkernen.

Drie keer zo groot

In de zienswijze van Beuningen is opgenomen dat ze hopen dat de andere 18 gemeenten en de provincie Gelderland het geen probleem vinden dat de firma Van Cranenbroek zich in Beuningen vestigt. Dat kan ook prima volgens het college.

De firma wil op de plek van het huidige tuincentrum Bull een drie keer zo grote winkel neerzetten die minsten 15.000 vierkante meter moet zijn met een magazijn van 5000 vierkante meter.

Piano's en surfplanken

Behalve tuinartikelen, doe-het-zelfmateriaal en dierbenodigdheden wil de ondernemer daar een breed assortiment aan spullen aanbieden, zoals speelgoed en vrijetijdskleding tot aan piano's, surfplanken en tenten.

Het plan stuit op verzet van lokale ondernemers, want die vrezen voor hun omzet. Omwonenden zijn bang voor een verkeerschaos door de duizenden bezoekers die zo'n megawinkel kan trekken.

De provincie heeft Beuningen eerder gezegd alleen nog eens om tafel te willen over de komst van Van Cranenbroek als de gemeente het eens kan worden met de overige 18 gemeenten. Daarbij zijn de regels voor wat er wel en niet verkocht mag worden in een dergelijke winkel streng.

In het najaar moet er een knoop worden doorgehakt over het Regionaal programma werklocaties, waar de beslissing over de komst van het megatuincentrum onderdeel van is.

