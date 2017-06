Politie waarschuwt voor vals geld rondom Wijchen

Foto: Politie Wijchen

WIJCHEN - De politie waarschuwt voor vals geld in de omgeving van Wijchen. Bij een sportvereniging in de gemeente is de afgelopen twee maanden drie keer met vals geld betaald.

Het gaat om valse bankbiljetten van vijftig euro. Ze werden opgemerkt toen de sportvereniging geld afstortte bij de bank. De politie waarschuwt iedereen in Wijchen, met name ondernemers, extra goed op te letten bij het afrekenen met contant geld.