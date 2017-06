Gewapende overval op stationswinkel in Apeldoorn

APELDOORN - Op een stationswinkel in Apeldoorn is dinsdagavond een gewapende overval gepleegd. De dader is er op de fiets met de buit vandoor, meldt de politie.

Er zijn geen gewonden gevallen bij de overval. Het is nog niet duidelijk wat de dader precies heeft buitgemaakt. De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar de overvaller. Deze is ongeveer 35 jaar oud, rond de 1.75 meter lang, lichtgetint en heeft een zwarte jas aan.