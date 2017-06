Zoektocht op Facebook naar Apeldoornse weldoenster

APELDOORN - Een vrouw uit Ommen is op Facebook een zoektocht gestart naar een vrouw uit Apeldoorn en haar zus uit Friesland die haar ouders hebben geholpen na een val in het bos.

Het echtpaar uit Ommen was zaterdag in het bos toen de vrouw van haar fiets viel. Ze brak haar arm op meerdere plaatsen en het lukte het echtpaar niet zelf het bos uit te komen.

Helpende hand

De vrouw uit Apeldoorn en haar zus uit Friesland twijfelden geen moment en schoten het oudere echtpaar te hulp. Ze brachten het echtpaar naar camping De Koeksebelt in Ommen.

Dochter Helma Boerema is op zoek naar de behulpzame zussen. 'Wij willen de dames graag bedanken en met ze in contact komen', klinkt het. Het bericht op Facebook is inmiddels al bijna 10.000 keer gedeeld, maar de zussen zijn nog niet gevonden.