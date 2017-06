Flinke vertraging rondom Arnhem door files en ongeval met 6 auto's

ARNHEM - Op de N325 tussen Arnhem en Arnhem Velperbroek stond dinsdagavond 8 kilometer file, automobilisten moesten rekening houden met meer dan dertig minuten vertraging, meldt de VID.

De ANWB ging nog een stapje verder en spreekt van drie kwartier vertraging op de A325 en de N325 in verband met een ongeval op de A325 tussen Elst en Arnhem. bij dat ongeval waren 6 auto's betrokken. Het is niet bekend of daar gewonden bij zijn gevallen.

Rond 18.30 uur waren de auto's weggesleept en stond de politie op het punt de rijstrook weer vrij te geven.

Ook druk op de A12

Ook op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen was het erg druk. Daar stond 9 kilometer file en was de vertraging meer dan 15 minuten.