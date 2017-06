Verbijstering in Lunteren over aanhouding 14-jarige voor dood Romy (14)

LUNTEREN - Wie je ook aanspreekt in Lunteren; iedereen heeft gehoord van de aanhouding van de 14-jarige jongen uit het dorp in verband met de dood van de eveneens 14-jarige Romy uit Hoevelaken.

Niemand waagt zich aan speculaties over wie de verdachte is en wat er gebeurd is. De meneer van de snackbar heeft veel gehoord, vertelt hij 'maar ik ga daar niets over vertellen, want het zijn maar geruchten.' Ditha Kolk staat in een kledingwinkel in het dorp. Zij is ook geschrokken van de aanhouding. 'Mijn kinderen hebben dezelfde leeftijd en dan is het toch beangstigend dat een 14-jarige misschien bij zoiets betrokken is. Ook verschrikkelijk voor die ouders. Ik heb gehoord dat het een heel normaal, hardwerkend gezin is.'

Niet alleen fietsen

Een meisje van 15 vertelt dat er op school uitgebreid over gesproken wordt: 'De docenten hebben ook met ons er over gepraat en gezegd dat we goed op elkaar moeten letten. Niet alleen fietsen en bellen als iemand niet op de afgesproken tijd ergens arriveert.'

Wat overheerst is de verbijstering dat een knul van 14 bij de dood van een leeftijdgenote betrokken zou kunnen zijn.

