Politie beantwoordt de meest gestelde vragen over de dood van Romy en Savannah

ARNHEM - De politie heeft op haar website een overzicht gemaakt van de antwoorden op de meest gestelde vragen over de dood van de 14-jarige Romy uit Hoevelaken.

Op vrijdag 2 juni werd in Achterveld het lichaam van de 14-jarige Romy uit Hoevelaken gevonden, volgens de politie is ze door geweld om het leven gekomen. Zaterdag werd een 14-jarige jongen uit Lunteren aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Romy. Hij zit nog steeds vast. Woensdag verwacht het Openbaar Ministerie te weten of de jongen uit Lunteren wordt voorgeleid bij de rechter commissaris.

De tekst hieronder is integraal overgenomen van de website van de politie. Sommige vragen hebben ook betrekking op de verdachte die is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de eveneens 14-jarige Savannah uit Bunschoten. Daarvoor is een 16-jarige jongen uit Den Bosch aangehouden.

Vragen en antwoorden over de dood van Romy

Is er al wat meer te vertellen over de voortgang van het onderzoek?

De verdachte zit ‘in beperkingen’ in het belang van het onderzoek. Dat is een door het OM opgelegde maatregel die betekent dat de verdachte géén contact mag hebben met de buitenwereld behalve zijn advocaat. Ook geldt dan dat de politie gebonden is aan grote terughoudendheid in het geven van informatie. Ondanks dat het onderzoek doorgaat, komt er daardoor nu weinig nieuwe informatie naar buiten.

Waarom geeft de politie niet meer informatie over de aangehouden jongens?

De politie is altijd terughoudend met dit soort informatie en mag over verdachten alleen informatie geven over het geslacht, de leeftijd en de woonplaats. Dit is wettelijk vastgelegd. De privacy van verdachten is belangrijk, ze zijn immers nog niet veroordeeld.

Wat adviseert de politie ouders en schoolgaande kinderen?

Gelet op de huidige stand van het onderzoek ziet de politie geen aanleiding voor concrete adviezen voor ouders en schoolgaande kinderen. In het algemeen is het altijd verstandig om samen te fietsen naar school, vrienden en sport, in plaats van alleen.

Zijn de aangehouden verdachten betrokken bij de dood van beide meisjes?

Op basis van de informatie uit beide onderzoeken lijkt het er vooralsnog op dat het om twee losstaande zaken gaat. Er zijn twee aparte rechercheteams gestart – Teams Grootschalige Opsporing (TGO) - die de dood van Savannah en Romy onderzoeken. Wel werken beide onderzoeksteams samen en delen onderzoeksinformatie waar nodig.

Hoe is Romy om het leven gekomen?

Uit onderzoek is gebleken dat het meisje door een misdrijf om het leven is gebracht.

Hoeveel rechercheurs zijn op de zaak gezet?

Er zijn zo’n 25 rechercheurs op de zaak gezet. Uiteraard zal waar nodig voor het onderzoek extra mensen zoals analisten, forensische experts, speurhondengeleiders, wijkagenten en zoals gisteren mensen van de Mobiele Eenheid worden ingezet.

Is er sprake van misbruik?

We kunnen in deze fase van het onderzoek nog niets zeggen over de omstandigheden waaronder het lichaam van Romy is aangetroffen.

Hoeveel tips zijn er binnengekomen?

Er zijn diverse tips binnengekomen. Deze worden allemaal onderzocht.

Bekijken de rechercheteams ook relevante camerabeelden?

In het onderzoek naar de dood van Romy worden relevante en beschikbare beelden zeker onderzocht op aanknopingspunten.

Heeft u al uw camera’s laten registreren bij Camera in Beeld van de politie? Dit overzicht helpt de politie om snel een overzicht te hebben over camera’s in een bepaald gebied. Kijk voor meer info en registratie op de desbetreffende pagina van deze site.

Vragen en antwoorden over de dood van Savannah

Hoe is Savannah om het leven gekomen?

De politie gaat er van uit dat Savannah door een misdrijf om het leven is gebracht. Het onderzoek moet uitwijzen wat de exacte doodsoorzaak is.

Wanneer en waar is het lichaam van Savannah gevonden?

Een passant heeft het lichaam van de 14-jarige Savannah op 4 juni rond 11.40 uur bij De Kronkels in Bunschoten aangetroffen.

Was dit een deelnemer van de zoekgroep?

Het was geen deelnemer van de zoekgroep. Zij waren actief aan het zoeken in een ander gedeelte van Bunschoten-Spakenburg.

Wat is er te zeggen over de omstandigheden waaronder het lichaam is aangetroffen?

Het lichaam is aangetroffen in het water nabij de Kronkels. Aanvullende informatie hierover kunnen we in het belang van het onderzoek niet meegeven.

Waarom duurde het een tijd voordat de identiteit van Savannah bekend werd gemaakt?

De onderzoekers ter plekke benaderden het lichaam uiterst voorzichtig. Zorgvuldigheid is van groot belang om eventuele sporen niet te missen of onbedoeld te wissen. Zodra het lichaam was geborgen en geïdentificeerd, werd – zoals gebruikelijk - eerst de directe familie persoonlijk door de politie op de hoogte gebracht. Pas daarna kon de identiteit publiekelijk bekend worden gemaakt.

Wat heeft de politie op de plek van de vondst van het lichaam van Savannah gedaan?

De recherche heeft uitgebreid onderzoek uitgevoerd op de plek van de vondst van het lichaam. Sporen worden veiliggesteld. Er werd heel voorzichtig door de rechercheurs van de Forensische Opsporing naar het lichaam toegewerkt om eventuele sporen niet te verstoren. Dit is een voorzorgsmaatregel.

Waarom vloog een helikopter boven Bunschoten-Spakenburg?

De helikopter vloog over de locatie om de omgeving nauwkeurig in kaart te brengen in verband met het onderzoek.

Waarom is er Mobiele Eenheid in Bunschoten aanwezig?

Medewerkers van de Mobiele Eenheid zijn voor ondersteuning aanwezig bij de bewaking van de vindplaats van het lichaam van Savannah, omdat het onderzoek ter plekke nog niet is afgerond.

Er zou sprake zijn van een donkere auto met twee mannen daarin die meisjes lastigvalt in de omgeving?

De politie zal alle informatie die ook maar enigszins van belang kan zijn betrekken bij het onderzoek.