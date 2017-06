Het gezicht bij de bajonet op zolder in Groesbeek: Nelson Bryant

GROESBEEK - Van zijn vader hoorde André Duijghuisen uit Venray over operatie Market Garden en de gevechten in de omgeving van Groesbeek en De Horst, waar zijn vader woonde aan de Cranenburgsestraat en daar de luchtlandingen van september 1944 meemaakte. Bij het ontruimen van de ouderlijke woning - vader Duijshuisen ging naar een verzorgingshuis - kwamen in de zomer van 2016 de stukken weer tevoorschijn die Andrés vader destijds had verzameld. André ging op onderzoek uit.

In een reactie op de website van 75 jaar vrijheid vertelt André Duijghuisen over zijn speurtocht naar de herkomst van een Amerikaanse bajonet. Die bajonet was samen met een serie kogelhulzen, een Duitse helm, een Amerikaanse munitiekist en een flard parachutestof zorgvuldig bewaard door vader Duijghuisen.

Balonet op zolder - foto André Duijghuisen

'Al heel veel jaren heeft mijn vader veel verteld over de Tweede Wereldoorlog'. schrijft Duijghuisen jr. 'Vooral de periode tussen 17 september 1944, toen operatie market Garden begon, tot februari 1945. Hij heeft toen met zijn familie en met zijn dorpsgenoten van 'De Horst' veel meegemaakt. Het neerdalen van de parachutisten van de 82e Airborne Divisie, de gevechten, de gewonden, het schieten, de granaatinslagen en het overleven, zijn evacuatie naar de Achterhoek en bij terugkomst zien dat het ouderlijk huis helemaal in puin lag.'

Wie zoekt zal vinden

Die bajonet dus, dat werd een missie. Mogelijk een makkelijke want in het lemmet stond een naam gekerfd: Bryant. Na enig zoeken bleek een soldaat Bryant gediend te hebben het 506e regiment van de 82e Airbornedivisie die destijds bij Groesbeek was geland. Ook werd snel duidelijk dat de naam Bryant niet voorkomt op de lijst gesneuvelden.

De zoektocht kwam door omstandigheden even stil te liggen maar omdat de tijd doortikt, ook voor de veteraan in kwestie, ging André weer verder: 'Na enig speurwerk kwam ik erachter waar hij nu leeft, wat hij gedaan had voor zijn werk, wat zijn hobby's zijn en in welke stad hij nu leeft.'

Bellen met de VS

Gewapend met een aantal nummers uit een digitaal telefoonboek sloeg Duijghuisen aan het bellen en al bij het eerste telefoontje was het raak. 'Yes, that's me'.

Nelson Bryant toen en nu, Foto's http://www.ww2-airborne.us/units/508/508_memories.html

Er ontstaat een mailcontact en Bryant belooft een verslag te sturen van zijn herinneringen aan september 1944. Hoe de bajonet bij vader Duijghuisen terecht is gekomen weet hij niet, maar wat geeft het ook...'The handwriting is mine'.

Een naam en een gezicht

André Duijghuisen is tevreden. 'De naam op de bajonet is een persoon geworden, een soldaat die in het najaar van 1944 bij mijn vaders huis is geweest, wellicht daar gevochten heeft en zo een bijdrage heeft geleverd aan mijn/onze vrijheid'.

Hij hoopt nog op de beloofde mail van Bryant maar heeft geduld, zoals Bryant hem vroeg: 'Bear with me, I am 94 and slow to respond.'