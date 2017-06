Von Haacke verlaat NEC en tekent voor drie jaar bij Darmstadt'98

NIJMEGEN - Julian von Haacke verruilt NEC voor het gedegradeerde Darmstadt 98. Hij tekent een contract tot 2020. NEC heeft recht op een afkoopsom voor de middenvelder.

De 23-jarige middenvelder speelde slechts één jaar voor de club uit Nijmegen die vorige week zondag uit de eredivisie degradeerde. Zijn contract loopt nog door tot de zomer van 2019 waardoor SV Darmstadt 98 een afkoopsom moet betalen. Het gaat naar verluidt om ongeveer twee ton die NEC zal ontvangen voor Von Haacke.

In de 2e Bundesliga komt hij zijn oude trainer Torsten Frings weer tegen met wie Von Haacke bij Werder Bremen werkte. In Bremen doorliep hij zijn jeugdopleiding, maar een echte doorbraak zat er niet in.

NEC raakt naar verwachting nog veel meer spelers kwijt de komende weken. Ook Gregor Breinburg moet voor de Nijmeegse club, op dit moment zonder algemeen directeur en trainer, geld in het laadje brengen. Breinburg heeft ook nog een doorlopend contract, maar wil vertrekken.

Opties voor Breinburg

'Voor een bepaalde som die we in de winter hebben afgesproken kan ik weg. Er zijn wel wat opties voor mij, ook in Nederland', zegt Breinburg. De middenvelder uit Arnhem werd in verband gebracht met Manchester City dat hem zou stallen bij NAC Breda, maar dat lijkt een broodje aap verhaal. Scheidend technisch manager Edwin de Kruijff: 'Er is echt niets van waar. Niemand heeft zich de afgelopen maanden bij NEC gemeld voor Gregor.'

Volgens Breinburg is alles op dit moment onduidelijk. 'Het is afwachten. Handhaving was makkelijker praten geweest. Dan had ik door de voordeur weg kunnen gaan. Maar NEC kan nog wel aan mij verdienen en dus zou het voor beide partijen goed zijn. In de winter hebben we financiële afspraken gemaakt toen mijn transfer naar Los Angeles Galaxy niet door ging. Daar hebben ze zich netjes aan gehouden.'