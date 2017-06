14-jarige verdachte in de zaak Romy zit nog steeds vast

Romy werd maandag herdacht in Hoevelaken. Foto: Omroep Gelderland

HOEVELAKEN - De 14-jarige jongen die is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Romy uit Hoevelaken, zit nog steeds vast. Woensdag verwacht het Openbaar Ministerie te weten of de jongen uit Lunteren wordt voorgeleid bij de rechter commissaris.

Aangezien de termijnen voor het vasthouden van verdachten bij minderjarigen dezelfde zijn als bij volwassenen, heeft de politie tot donderdag de tijd om de verdachte te verhoren. Daarna moet de rechter commissaris besluiten of de verdachte uit Lunteren langer vastgehouden mag worden.

De 14-jarige jongen werd in de nacht van zondag op maandag aangehouden. Het lichaam van de eveneens 14-jarige Romy werd vrijdag gevonden in Achterveld. Volgens de politie is ze door geweld om het leven gekomen.

Zie ook: