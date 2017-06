Jules (11) uit Nijmegen steelt de show op Pinkpop

NIJMEGEN - Hij kan zelf nog nauwelijks bevatten dat hij voor een publiek van 50.000 a 60.000 man heeft opgetreden op Pinkpop. Jules Schols werd door de zanger van Green Day op het podium gevraagd mee te spelen en hij mocht de gitaar houden!

Jules Schols uit Nijmegen is groot fan van Green Day. Logisch dus dat hij helemaal vooraan was gaan staan bij het optreden van zijn favoriete band, afgelopen zondagavond op Pinkpop.

'Ben nogal klein, dus val niet op'

Natuurlijk hoopte Jules dat hij op het podium gevraagd zou worden, zoals fans van Green Day wel vaker overkomt. 'Maar ik ben nogal klein, dus ik val niet zo op', zegt Jules. Zaterdag zag hij tot zijn spijt al twee andere fans het op podium op gevraagd worden.

Op de schouders

Gelukkig was een ouder meisje naast hem behulpzaam door hem op de schouders te nemen toen zanger Billy Joe Armstrong opnieuw iemand uitnodigde op het podium. Jules: 'Hij vroeg wie het nummer Knowlegde kan spelen en de vriendinnen van het meisje bij wie ik op de schouders zat wezen allemaal op mij.'

'Niet de mooiste zang, maar maakt niet uit'

En toen was daar dat grote moment dat Jules op het podium stapte en een gitaar omgehangen kreeg. Na een korte uitleg en vier tellen vooraf speelde hij mee met de band en niet veel later zong hij zelfs een gedeelte. 'Niet de mooiste zang ooit', bekent Jules vandaag, 'maar dat maakt niet uit.'

Gitaar cadeau

Als een volleerd rock ster gaat Jules aan het einde van het nummer op de zangmonitor staan en springt er op de laatste tel van het nummer vanaf. Als hij daarna om zijn naam gevraagd wordt, is hij zijn emoties niet meer de baas en stromen de tranen rijkelijk. Vervolgens mag hij de gitaar, inclusief handtekeningen van de bandleden, ook nog eens houden. Hij kan hij zijn geluk niet meer op.

Nu alleen nog een versterker

Die gitaar is er trouwens niet zo maar eentje. Jules Schols: 'Het is een Les Paul met p90 elementen erin. ' Zo, die heeft Jules die pas een jaar speelt en aan het sparen was voor een elektrische gitaar, vast binnen. Nu alleen nog een versterker. En wie weet staat Jules Schols uit Nijmegen over tien jaar opnieuw op het podium van Pinkpop. Met zijn eigen band.