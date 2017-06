60.000 euro spaargeld verdwenen uit kruipruimte in Doornenburg

DOORNENBURG - Bij een 95-jarige vrouw uit Doornenburg is 60.000 euro spaargeld uit haar huis verdwenen. Het geld lag verstopt in de kruipruimte, maar bleek vorige week ineens verdwenen.

Het kostte de vrouw jaren het geld bij elkaar te sparen. Het bedrag stond op haar bankrekening, maar omdat ze over de 60.000 euro nauwelijks rente kreeg en wel belasting moest betalen, besloten haar kinderen het geld van de bank te halen.

Twaalf enveloppen

Er werden twaalf enveloppen met elk 5000 euro in een geldkistje in de kruipruimte gelegd. Vorige week zondag ging de zoon van de vrouw kijken of het geld er nog veilig lag - uit angst voor muizen. Toen bleek het geld verdwenen te zijn. Het plan was om het geld onder de kinderen te verdelen.

'Het moet een bekende zijn geweest'

Inmiddels is er aangifte gedaan bij de politie en is de verzekering ingeschakeld, maar die zou naar verluidt slechts een bedrag van 1.250 euro vergoeden.

Ondertussen slaapt de vrouw slecht. Het geld waarvoor ze zo lang heeft gespaard, is weg. Haar kinderen breken het hoofd wie het geld kan hebben gestolen. 'Het moet een bekende zijn geweest, iemand die er vanaf weet', aldus een van hen.

Er zijn in de woning geen sporen van braak aangetroffen. De kruipruimte ligt achter de voordeur onder de mat.